Colegios privados comienzan a regresar a clases a distancia

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Ante riesgo de contagios por covid algunos colegios particulares toman la decisión de regresar a clases a distancia.

Estimados Padres de familia:

Antes que nada queremos agradecer mucho a tod@s los que nos acompañaron a la caravana navideña, ya que para nosotr@s significó mucho poder verlos aunque sea un ratito y pasar un momento con ustedes en una

fecha tan especial como es la Navidad.

Como sabrán la contingencia continúa y más fuerte por las mutaciones del virus y como queremos que todos estemos seguros, tendremos las siguientes dos semanas en forma virtual contemplando que nuestro principal objetivo es

el buen aprendizaje y salud de los niñ@s.

Si fuera necesario recoger algun material que necesiten y hacer pagos, el colegio estará abierto de 9 a 3:00pm.

Para sus clases virtuales se conectaran con el horario que tenemos y es importante:

• Ser puntuales.

• Porten el uniforme del colegio(sólo playera).

• Esten en un lugar adecuado y bien sentados, sin distracciones (comida,

juguetes, etc) para que puedan poner atención y trabajar con facilidad.

• Tener el material que se les solicita en cada clase (para aprovehar mejor

el tiempo).

Los ID de cada materia serán los mismos. Es importante que se conecten a las clases con su cámara activada, ya que por medio de participación, actividades, trabajos, asistencia y exámenes orales es como se evaluará.

En clase de Danza, se les enviará un tutorial de ejercicios que pueden realizar en casa semanalmente, ya que comprendemos que por su tiempo es complicado conectarse tanto, y así podrán realizarlas en el momento que

ustedes deseen. En Artes trabajarán con tutoriales de actividades y envío de trabajos terminados.

En el caso de Música, Computación (Robótica) y Educación Física, es importante tener ropa cómoda, instrumento y material para estas actividades respectivamente.

El control de clase en línea DEPENDE MUCHO DE LOS PAPÁS, por eso pedimos de su apoyo, para que puedan realizarlas adecuadamente. Sabemos que a partir de primaria MAYOR a SECUNDARIA los alumnos ya pueden

conectarse de manera independiente, pero es importante que monitoreen sus

actividades.

Es primordial que los niñ@s puedan continuar con su aprendizaje integral aunque sea a distancia, por lo que les solicitamos su apoyo para que esto se pueda llevar a cabo de la mejor manera, como se ha organizado entre

Dirección, Administrativ@s y Mestr@s.

Para algunos es complicado conectar a sus 2 o 3 hij@s por los horarios que se empalman, si es el caso favor de contactar al maestr@ para llegar a un acuerdo.

Sabemos que en ocasiones el internet puede fallar en cualquier momento, ya que está muy saturado, situación que se sale de nuestras manos y no depende de nuestra organización, pero con mucho gusto estamos en la disposición de

reprogramar la clase, si eso le sucediera al maestr@ encargado. Es necesario estar al corriente en sus pagos para poder tener sus calificaciones en tiempo y forma. Recuerden que los pagos se hacen los prieros 5 días del

mes si no se cobra el 10% por pago tardío. Se hizo un convenio con Larousse de liquidar los libros en tres pagos (Agosto, Septiembre y Octubre) y muchos papás no cumplieron con ese acuerdo.

Larousse detendrá entregas por esa falta de pago, que no depende de nosotros, por lo que agradecemos mucho su comprensión. Favor de pasar la liquidarlos para que nos llegue el siguiente bloque en tiempo y forma.

El próximo viernes 28 no habrá clases por Junta de Consejo Técnico.

Los invitamos a enviar fotos de los niñ@s haciendo sus actividades escolares a la página de Facebook Colegio Trojes Kids AC, para publicarlas.

Sabemos que sus horarios son complicados por lo que cualquier duda estamos a sus ordenes en el número de Whatsapp o por correo electrónico.

Estamos conscientes de que es una situación difícil para TODOS, por lo que estamos trabajando de una forma empática, comprometida y en equipo, si tienen alguna complicación pueden decirlo de forma personal para ver como

lo podemos solucionar.

Esperamos que esto mejore para poder volver a nuestras actividades normales, mientras tanto quedémonos en casa por el bien de todos.