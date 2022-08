Colegios de Aguascalientes usan “ganchos” engañosos para atraer a padres de familia: AIIEP

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Varios colegios particulares de la entidad han incurrido en estrategias engañosas para atraer a los padres y madres de familia ante el nuevo ciclo escolar y cobrarles cuotas más altas, señaló el presidente estatal de la Asociación Internacional de Instituciones Educativas Privadas (AIIEP), Héctor Sánchez Espinoza

En entrevista, el representante local explicó que la asociación ha tenido conocimiento de al menos tres escuelas que prometen no cobrar el proceso de inscripción, pero después, piden cuotas similares o incluso más elevadas a las que se solicitan en otras instituciones que sí pertenecen a la AIIEP.

“De pronto se ven anunciadas dos o tres escuelas donde dicen ‘hay inscripción cero, de cero pesos de inscripción’. ¿A quién le conviene una cosa de esas? si yo no te estoy cobrando, ¿cómo pretendo darte un servicio? no puedo darte calidad en el servicio porque yo dependo de ello”.

Sánchez Espinoza comentó que este tipo de estrategias son abusivas en contra de los padres y madres de familia, que al final se ven sorprendidos por los pagos que les exigen dichos colegios. Agregó que esto no solo perjudica a las familias, sino al resto de las instituciones particulares de Aguascalientes.

“En definitiva lo es, son estrategias que utilizan ellos. Entendemos que no están en la asociación y nosotros tenemos una ética y un compromiso entre nosotros mismos, entendemos que no estás y no te decimos que no lo hagas, sino que lo pienses bien porque estás afectando a todos, es una realidad”

En cuanto a las escuelas que forman parte de la AIIEP, aseguró que si bien han tenido que hacer ajustes en los montos de las colegiaturas, éstos se han hecho debido a los efectos de la inflación y tomando en cuenta las condiciones de cada institución.

Por último, Sánchez Espinoza llamó a los padres de familia a que no se dejen engañar por ofertas que pueden parecer atractivas en un inicio. De igual forma, invitó a las escuelas a respetar a los integrantes de su comunidad académica.