Colegios de Aguascalientes, sin daños provocados por el vandalismo

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Las escuelas particulares de la entidad no sufrieron daños provocados por el vandalismo en los últimos meses, como se presentó en múltiples instituciones públicas tras la ausencia de los estudiantes por la pandemia del Covid-19, por lo que no hay impedimentos en temas de infraestructura para el regreso de los menores a las aulas.

El representante estatal de la Asociación Internacional de Instituciones Educativas Privadas (AIIEP), Héctor Sánchez Espinoza, comentó en entrevista con El Clarinete que durante todo este año, el personal de los colegios particulares permaneció en sus oficinas para atender a los padres de familia que deseaban inscribir a sus hijos y a los menores que continuaron con su educación de manera presencial.

Señaló que la constante vigilancia de los trabajadores y el no abandono de las aulas evitó que se cometieran actos delictivos que dañaran las instalaciones, tal como sucedió con decenas de escuelas dirigidas por las autoridades estatales y federales.

Sánchez Espinoza mencionó que si bien alguna escuela particular pudo ser punto de algún robo o daño en su infraestructura, no se compara con lo sucedido en las escuelas públicas, por lo que no hay impedimentos materiales para que los estudiantes regresen a las aulas.

Finalmente, el representante local señaló que las instituciones privadas esperan recuperar en el próximo ciclo escolar a cerca de un 20% de estudiantes que dejaron de estudiar en los centros debido a la crisis económica derivada de la contingencia sanitaria.