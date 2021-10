Colegio de Médicos exige que se mantenga objeción de conciencia para abortos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Roberto Velasco Hirschberg, presidente del Colegio de Médicos, reiteró su negativa en torno a la interrupción de un embarazo, incluso aunque haya sido despenalizado por el Poder Judicial.

“Definitivamente el colegio no está en favor del aborto. Eso es un crimen de un ser que ya viene, que se va formando y que la mujer no es dueña de esa vida. Además, nosotros hicimos un juramento”, apuntó.

Velasco Hirschberg consideró que pudiera haber algún tipo de presión hacia agremiados que laboran en el sector oficial para aplicar las interrupciones, por lo cual no descartó acercarse con representantes del Poder Legislativo para que se mantenga la objeción de conciencia entre galenos.

“Los van a presionar y no sé qué vaya a ocurrir. Pero la objeción de conciencia debe de seguir. Ser prácticos y lo que no quieran, pues no; los que entren, van a violar un principio ético y estoy seguro que no se van a sentir bien”, pronosticó el dirigente del gremio.

A comienzos de septiembre último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó la interrupción del embarazo, en una decisión que fue apoyada por la unanimidad de ministros.