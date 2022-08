Colegio de Arquitectos señala a la UAA de malas prácticas en licitaciones de obras

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El Colegio de Arquitectos de Aguascalientes señaló a la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) de estar incurriendo en “malas prácticas” en los proyectos de licitación para el desarrollo de nueva infraestructura, con los que se estaría beneficiando a determinados grupos.

El presidente del colegio, Ignacio Jiménez Armas, explicó que varios asociados le han manifestado su inconformidad debido al desechamiento de proyectos por parte de la institución, así como de los requisitos que se expresan en los procesos de licitación.

“Ya es un hartazgo de parte de varios contratistas que desde hace varios años han estado participando muchos de ellos y les desechan las propuestas de una manera sin motivación, sin fundamento, sustentado y encubriéndose en el Artículo 36, fracción 17 de la Ley de Obra Pública; y pues piden demasiado en los requisitos”

Explicó que en comparación con otros años, la UAA incrementó los “candados” en los procesos de licitación en su pliego de requisitos “de una manera arbitraria y exagerada para limitar su participación y encausarla a un cierto grupo”. Además, señaló que se incurre en el desecho de proyectos sin tener motivos para ello.

Jiménez Armas aseguró que esto no se trata de un problema aislado, ya que varias empresas han recurrido a instancias legales después de verse afectados por los procesos de licitación de la universidad, así como por varios incumplimientos por parte de contratistas.

“Incluso hay varios contratistas que ya demandaron ante las instancias legales porque se han visto afectados por los procesos de licitación porque no es justo que no hay piso parejo para todos, y han demandado a quienes ya se les adjudicó algún contrato en los procesos por faltas de pago, entonces no es aislado”.

Por lo anterior, el representante llamó a la UAA a realizar los ajustes necesarios en el Comité de Licitaciones, y a permitir las condiciones de un piso parejo para el gremio local.