Colectores pluviales afectados por uso mixto que se les dio: Inagua

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Diversos colectores pluviales de la entidad no han recibido el uso adecuado, manifestó Noel Mata Atilano, titular del Instituto del Agua del Estado (INAGUA), tras explicar que en el pasado se recurrió al uso mixto de dichas instalaciones.

“Hay que renovar algunos colectores y hay que cuidar mucho que los colectores pluviales no se utilicen como colectores mixtos. Desafortunadamente, en algunos momentos se han tomado esas decisiones y estos colectores se han visto afectados, porque está corriendo agua que no debía correr ahí”, apuntó el funcionario.

Por lo pronto, Mata Atilano hizo hincapié en que ha sido un año positivo en cuanto a las precipitaciones pluviales en la entidad; destacando el número de lluvias que se tuvieron durante julio pasado.

“En julio anduvimos arriba de los 200 milímetros cúbicos. No tengo el reporte final, pero a mediados de ese mes alcanzamos 142 milímetros”, externó el titular de INAGUA.

Para el inicio de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional contempla que se registren lluvias aisladas.