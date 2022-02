Colectivos trans exigen destitución del presidente del IEE

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Red Hidrocálida de Personas Trans y de la Diversidad Sexual, exigieron este día la destitución inmediata del presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE) Luis Fernando Landeros Ortiz por incurrir junto a su secretario Víctor Manuel Díaz en actos de violencia política y de género en contra la ex consejera distrital, Vannia Castro Martínez, integrante del colectivo.

En conferencia de medios la víctima mencionó que en su momento se presentó la denuncia de la cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio un fallo, mismo que fue impugnado por el presidente del organismo estatal electoral.

A su vez la activista aseguró que se violento su dignidad humana lamentado la protección hacia Víctor Manuel Díaz en donde incluso a manera de presión para que no interpusiera denuncia en su momento se le privó de su libertad por varias horas.

Al final Castro puntualizó que no aceptan disculpas y lo que buscan es que se les castigue a ambos con su destitución para que no se vuelvan a violentar los derechos de nadie dentro del órgano electoral del estado, refiriendo de más casos en contra del personal que no denuncian por miedo.