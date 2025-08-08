Colectivos de búsqueda de personas localizan prendas en marcas en campamento del CO en Pabellón de Hidalgo 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, localizó en el área que sirviera como campamento del crimen organizado en Pabellón de Hidalgo, Rincón de Romos, prendas de personas y marcas con grafiti en algunas piedras.

Mediante sus redes sociales informaron que el pasado sábado 1ro de agosto, el colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, y el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, estuvieron en prospección y búsqueda en Pabellón de Hidalgo, en el municipio de Rincón de Romos.

“Si reconoces alguna prenda o tienes información importante sobre posible localización de una persona, contáctate con nosotras y envíanos un mensaje”, convocaron.

En las imágenes recabadas, donde se explica que sirven para la identificación de algunos de los detenidos, se observan camisetas, calzoncillos, gorras, calcetines y marcas de grafiti de color verde con negro en piedras.

Por otra parte estos mismos colectivos en referencia informan que estuvieron en el muncipio de Asientos en una búsqueda de campo, intentando localizar a personas desaparecidas.