Colapsa techo en vivienda de Solidaridad al llenar una alberca; hay tres lesionados

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tres personas resultaron lesionadas la noche del domingo luego de que colapsara el techo de una vivienda en el fraccionamiento Solidaridad 3, en Aguascalientes, tras llenar una alberca instalada en la azotea con más de 500 litros de agua.

El incidente ocurrió alrededor de las 20:57 horas en la calle Issac Díaz de León, donde los servicios de emergencia recibieron el reporte de un derrumbe con personas atrapadas. Elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos municipales acudieron al lugar y auxiliaron a los habitantes.

En el sitio fueron atendidos dos menores, Alan, de 5 años, y Alana, de 10, quienes se encontraban en la sala al momento del colapso. La menor fue trasladada al Hospital Tercer Milenio en código verde por una probable fractura en la pierna derecha. También fueron valoradas tres mujeres: Ana Gabriela, de 30 años; Saira, de 25; y Estefanía, de 31, esta última trasladada al mismo hospital para descartar una lesión ósea.

De acuerdo con el testimonio de la propietaria, la familia había llenado desde temprana hora una alberca en la parte alta de la vivienda, cuyo peso habría provocado el desplome del techo. “Por fortuna, la habitación donde se derrumbó el techo no estaba habitada”, relató a las autoridades.

Elementos de Protección Civil municipal acordonaron el área afectada, mientras que el caso fue turnado a peritos de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, quienes evaluarán si la vivienda presenta daños estructurales.