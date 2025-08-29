COFEPRIS aprueba la actualización de la vacuna COVID-19 de Moderna

Redacción

Moderna, Inc. (NASDAQ:MRNA), anunció hoy que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha aprobado la vacuna COVID-19 de Moderna dirigida a la variante LP.8.1 del SARS-CoV-2. Con esta autorización, Moderna se prepara para tener su vacuna actualizada a tiempo para la temporada de vacunación 2025-2026 en México.



La formulación actualizada de la vacuna contra el COVID-19 está aprobada en México para personas a partir de los 6 meses de edad, con el objetivo de evitar que sufran consecuencias graves a causa del COVID-19. Cabe destacar que la vacuna COVID-19 actualizada de Moderna dirigida a la variante LP.8.1 ya ha recibido la aprobación de organismos reguladores como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus siglas en inglés).



“Proteger a las personas con mayor riesgo de sufrir consecuencias graves por la COVID-19 es fundamental para la salud pública“, declaró la Dra. Francesca Ceddia, Directora de Asuntos Médicos de Moderna. “Estamos orgullosos de ayudar a asegurar que la población mexicana cuente con la protección más actualizada contra las variantes que circulan en esta temporada de virus respiratorios.”



Recientes recomendaciones de expertos publicadas en Acta Pediátrica de México subrayan la importancia de proteger a los niños de los riesgos actuales de la COVID-19. Los autores recomiendan que “todos los niños a partir de los seis meses de edad deben ser vacunados con la formulación más actualizada disponible, de acuerdo con las aprobaciones de las autoridades sanitarias nacionales, tanto para la serie primaria como para los refuerzos.”



La composición actualizada de la vacuna se basa en las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomendó que las vacunas contra la COVID-19 se desarrollaran con el linaje monovalente JN.1, con preferencia por la variante LP.8.1. Con esta aprobación, México se convierte en el primer país de América Latina en autorizar la vacuna contra COVID-19 de Moderna dirigida a la variante LP.8.1, marcando un hito regional en la preparación para la próxima temporada de invierno.