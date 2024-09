Cobro por tomarme fotos con los fans: La Chilindrina

Redacción

Ciudad de México.- Hace unos meses, causó controversia que Carlos Villagrán, quien interpretó a “Kiko” en “El Chavo del 8“, cobrara por los autógrafos y fotos en una firma que se llevó a cabo en Guadalajara, por lo cual, María Antonieta de las Nieves dio su punto de vista.

Y es que este tema dividió opiniones, pues mientras hay quienes aseguran que está bien, otros critican que famosos cuyo éxito pasó hace tiempo, no deberían ser tan exigentes con sus fans, por ello, la actriz de 74 años reveló que hace lo mismo.

Fue en un reciente encuentro con reporteros donde María Antonieta de las Nieves, quien interpretó a “La Chilindrina“, fue cuestionada sobre este tema y con la frontalidad que la caracteriza, dijo:

Yo también cobro por las fotografías, cuando yo me sacó en el circo, también cobró por las fotografías o en algún evento especial con ‘La Chilindrina’ también se cobran porque sino no acabas nunca, si hay 20 mil personas en un estadio, ¿cómo te vas a sacar 10 mil fotos? Porque son por familia, si no lo haces de ese modo”