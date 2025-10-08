Cobrarán estacionamientos hasta 70 pesos durante festividades de muertos

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Durante las celebraciones del Día de Muertos en esta ciudad, los estacionamientos podrán cobrar hasta 70 pesos por evento especial, siempre y cuando cuenten con los permisos correspondientes otorgados por la Dirección de Mercados del Municipio.

Israel Díaz García, director de Mercados, explicó que se autorizarán tarifas temporales por motivo de las festividades, especialmente en terrenos adaptados como estacionamientos.

“Los estacionamientos tenemos una modalidad que es por tiempo, por eventos especiales. Por evento especial, por ejemplo, si una persona tiene un terreno y lo quiere adaptar y pagar sus permisos pertinentes aquí con nosotros en el área de estacionamientos, podrá cobrar hasta 70 pesos tiempo libre”, señaló.

El funcionario advirtió que quienes operen sin el permiso adicional se harán acreedores a sanciones.

Díaz García precisó que los estacionamientos regulares también podrán solicitar un permiso especial para modificar temporalmente sus tarifas.

“Los regulares pueden solicitar un permiso especial, o sea, es otro permiso adicional al que pagan durante el año, pero si quieren modificar su tarifa a un tiempo más libre por un evento especial, tendrán que pagar por día los días requeridos para que puedan cobrar. Si no es así, no”, explicó.

El director detalló que este esquema se aplica comúnmente en eventos masivos y se replicará durante el Festival de Calaveras y las celebraciones de Día de Muertos.