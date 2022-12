CO da regalos navideños en Guadalajara

Redacción

Guadalajara, Jal.- A unas cuadras de las bases de la Policía de Guadalajara y la Fiscalía del Estado, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación hicieron un desfile navideño y entregaron juguetes y electrodomésticos a docenas de personas.

Los hechos se dieron en la colonia El Retiro. En varios videos se observa cómo al menos cuatro camionetas decoradas recorren las calles en la céntrica colonia.

Un vehículo se detiene a unas seis cuadras de la comisaría municipal y los tripulantes proceden a repartir los regalos a los niños.

“Pura gente del RR ¿no que no daba nada? ¿a ver, por qué el gobierno no hace lo mismo?, ¿si lo quieren o no lo quieren?”, se escucha en el vídeo que dice un sujeto, al parecer quien estaba grabando la escena.

Hasta ahora las autoridades han evitado pronunciarse respecto a esa entrega de regalos que se ha ido convirtiendo casi en una tradición, tanto en la capital estatal como en otros municipios jaliscienses.