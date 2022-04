Clonan página de la Delegación de Programas del Bienestar en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La encargada de despacho de la Delegación de los Programas el Bienestar, Silvia Licón Dávila, denunció la clonación de la cuenta oficial de Facebook de la dependencia federal en Aguascalientes.

La funcionaria federal refirió que se cuenta con una sola cuenta para Facebook, Twitter e Instagram, así como un sólo número de WhatsApp.

“En todas nuestras comunicaciones nuestra única intención es mantener informados a todos los interesados y beneficiarios únicamente de los programas sociales existentes, así como de campañas de vacunación de manera fehaciente y puntual, pero también hemos sido y somos respetuosos de tiempos y formas sobre todo en esta etapa electoral”, puntualizó.

A su vez aclaró lo anterior en virtud de que se tiene información de la existencia de por lo menos una página apócrifa en Facebook donde, contrario a los lineamientos y estricto apego a la ley, se han estado realizando publicaciones que podrían constituir un delito de manera por demás absurdas, con la intención de adjudicárselas.

Para concluir enfatizó que la delegación no se hace responsable ante la población y las autoridades correspondientes de ninguna publicación que no sea de las páginas oficiales, haciendo un llamado para no caer en fraudes y engaños.

Fotografía El Sol del Centro