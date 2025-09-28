Clonan cuenta de Facebook de líder de bancada panista en Congreso de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La coordinadora del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de Aguascalientes, Alma Hilda Medina, denunció la clonación de su cuenta de Facebook, siendo utilizada para intentar estafar y suplantar su identidad.

Mediante su cuenta oficial la legisladora informó:

Estimada comunidad,

Me veo en la responsabilidad de informarles sobre una cuenta falsa en Facebook bajo el nombre “Alma Medina”, que estuvo siendo utilizada para intentar estafar y suplantar mi identidad.

Quiero dejar claro:

-Yo NUNCA solicitaré códigos de verificación, contraseñas o datos personales por mensaje privado.

-No envíen ningún código o información a cuentas sospechosas.

-Los únicos perfiles oficiales son Facebook: Alma Hilda Instagram: @almahildam y TikTok @almahildam

Por suerte ya se eliminó la cuenta pero sí les recomiendo estar ALERTAS. Si reciben un mensaje de una cuenta falsa:

1. No respondan.

2. Denuncien el perfil falso directamente en Facebook.

3. Bloquéenlo inmediatamente.

Agradezco su atención y su colaboración para compartir esta información con familiares y amigos.