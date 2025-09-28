Clonan cuenta de Facebook de líder de bancada panista en Congreso de Aguascalientes

Redacción
Aguascalientes, Ags.-La coordinadora del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de Aguascalientes, Alma Hilda Medina, denunció la clonación de su cuenta de Facebook, siendo utilizada para intentar estafar y suplantar su identidad.
Mediante su cuenta oficial la legisladora informó:
Estimada comunidad,
Me veo en la responsabilidad de informarles sobre una cuenta falsa en Facebook bajo el nombre “Alma Medina”, que estuvo siendo utilizada para intentar estafar y suplantar mi identidad.
Quiero dejar claro:
-Yo NUNCA solicitaré códigos de verificación, contraseñas o datos personales por mensaje privado.
-No envíen ningún código o información a cuentas sospechosas.
-Los únicos perfiles oficiales son Facebook: Alma Hilda Instagram: @almahildam y TikTok @almahildam
Por suerte ya se eliminó la cuenta pero sí les recomiendo estar ALERTAS. Si reciben un mensaje de una cuenta falsa:
1. No respondan.
2. Denuncien el perfil falso directamente en Facebook.
3. Bloquéenlo inmediatamente.
Agradezco su atención y su colaboración para compartir esta información con familiares y amigos.