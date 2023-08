Clínica 1 del IMSS en Aguascalientes peor qué nunca por fallas en elevadores

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Decenas de familiares de pacientes fueron desalojados de la clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS) en virtud de que no se pueden utilizar los elevadores y por consecuencia no pueden subir a los pisos del 2 al 4, es decir están inutilizados.

Ello ocasionó que el primer piso esté hacinado y despareció el área de Urgencias que a partir de este día se convirtió en un espacio más para atender a los pacientes que desde la semana pasada ya estaban sobre el pasillo de este espacio.

Al menos tres pacientes que llegaron a recibir atención médica al área de Urgencias fueron trasladados a otros nosocomios de esta capital ante la insuficiencia de espacio y las molestias que sufren propios y extraños.

En entrevista para Radio BI el titular de la Coordinación de Protección Civil Estatal, Eduardo Muñoz de León señaló al respecto;

“le pedimos al Seguro Social que no utilizaran la planta baja de esa ala porque en una situación de riesgo en la que tuviéramos que evacuar se nos iba a complicar al no tener elevadores, pero es la única falla, no hay riesgo de que se venga abajo el edificio, en la torre sur está todo controlado en estructuras, la población puede estar tranquila”.

Sobre la acumulación de pacientes en la planta baja, el servidor público estatal manifestó refirió que se le dará aviso a la Dirección de Regulación Sanitaria adscrita al Instituto de Servicios de Salud del estado, (ISSEA) para que supervise la sanidad en ese lugar.

Finalmente y por su parte la delegación del IMSS emitió un posicionamiento al respecto en el que señala entre otras cuestiones que será arreglado el desperfecto en los elevadores aunque no precisó la fecha.

Aquí el documento:

Respecto al servicio que se brinda en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, la Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes informa:

· Se habilitaron espacios de atención en los servicios de Urgencias y Ginecología ubicados en la planta baja.

· El 100% de las personas hospitalizadas cuenta con médico asignado, estudios de diagnóstico, tratamiento y manejo a seguir.

· Las consultas médicas de seguimiento y control de cada paciente se realizan cada 24 horas, de acuerdo con la norma.

· Los servicios de Enfermería y Camillería, entre otros, se brindan las 24 horas con personal reasignado a esas áreas y horarios laborales, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo.

· Imagenología, Laboratorio, Nutrición y Dietética funcionan de manera ininterrumpida, con cobertura total de los requerimientos por parte de las y los pacientes.

· En caso de haber un aumento en la demanda de servicios, los HGZ No. 2 y 3 apoyan en la recepción de nuevos pacientes, por lo que todos los derechohabientes reciben atención.

· Para el mantenimiento correctivo de los elevadores, existe comunicación permanente con autoridades de Nivel Central, conforme al contrato nacional vigente.

El IMSS Aguascalientes reitera su compromiso con la derechohabiencia para garantizar la atención y seguridad en la prestación de todos los servicios.