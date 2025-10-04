Clima seco y cálido en Aguascalientes este sábado

Aguascalientes vivirá un sábado sin lluvias, con cielo medio nublado y ambiente cálido durante la mayor parte del día.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la Mesa del Norte tendrá contrastes, pues mientras en estados como Durango y San Luis Potosí se prevén chubascos acompañados de descargas eléctricas, en Aguascalientes y Zacatecas no se esperan precipitaciones.

El viento soplará en Aguascalientes con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora, sin descartar rachas cercanas a los 40 kilómetros por hora.