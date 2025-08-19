Clima caluroso en Aguascalientes este martes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes tendrá la mañana de este martes un cielo medio nublado y ambiente templado a cálido, mientras que por la tarde se espera un clima caluroso, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

En el estado no se prevén lluvias, aunque sí habrá viento de dirección variable con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora, lo que podría generar condiciones de polvo en suspensión en algunas zonas.

La región de la Mesa del Norte, a la que pertenece Aguascalientes, presentará condiciones contrastantes. Mientras que en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas, granizo y riesgo de deslaves o inundaciones, en entidades como San Luis Potosí y Zacatecas se esperan chubascos y precipitaciones aisladas.

En contraste, Aguascalientes se mantendrá sin precipitaciones, aunque con ambiente caluroso durante la tarde y vientos que podrían intensificarse en intervalos, lo que podría afectar la visibilidad en carreteras.