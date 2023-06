Clavadista rifa su auto para poder ir al Campeonato Mundial

Redacción

Ciudad de México.-Jahir Ocampo fue notificado por el Comité de Estabilización de la Federación Mexicana de Natación que no entra dentro del grupo que apoyará la World Aquatics para competir en el Campeonato Mundial de Fukuoka, Japón, por lo que, el clavadista decidió rifar su Mercedes Benz para recaudar el dinero y así poder asistir a la justa mundialista que se celebrará del 14 al 30 de julio.

“Como ya saben, en México los deportes acuáticos estamos viviendo momentos complicados, por lo cual no tengo el apoyo económico para poder llegar al campeonato del mundo, y es por eso que estoy aquí buscando el recurso. Se me acaba de recurrir que para que no sea solo un apoyo y no recibas nada, voy a rifar mi carro para el primer lugar”, declaró Ocampo en sus redes sociales.

El costo del boleto para la rifa es de dos mil pesos y habrá 333 números, y además del premio del primer lugar, Ocampo indicó que habrá premios para el segundo al quinto sitio.

El segundo lugar obtendrá un reloj más ocho mil pesos en ropa deportiva, el tercer sito ocho mil pesos en producto deportivo, mientras que el cuarto y quinto lugar será una cena en la Ciudad de México con el clavadista.

“No son dos pesos lo que requiero para ir al Mundial, es por eso que estoy haciendo esto. Es la primera vez que estoy pasando por esta situación, pero los deportes acuáticos viviendo tiempos complicados”, mencionó Ocampo.

Jahir competirá en la prueba sincronizada mixta de la plataforma de 10 metros junto a Viviana del Ángel, en el próximo Campeonato Mundial, y es una modalidad no olímpica, por lo que pudo ser el argumento del Comité de Estabilización para no incluir a Jahir en la lista de 10 clavadistas que apoyará la Federación Mundial.

