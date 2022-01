Clavadista mexicano piensa en dejar el deporte por reducción de beca

Redacción

Ciudad de México.- Después de su participación en Tokio 2020, el clavadista Iván García se sometió a una cirugía para atender lesiones en sus rodillas. Sin embargo, lo que más le preocupa en estos momentos es su beca deportiva, ya que la Conade pretende darle únicamente 6 mil pesos.

Aunque el mexicano tuvo la oportunidad de competir en los últimos juegos olímpicos, la Conade lo castigó por quedarse en la ronda de preliminares y le retiró la beca. A inicios de este mes, se le dio a conocer que la comisión so lo le daría los 6 mil pesos.

“Obviamente tengo que ver la cuestión de mi beca, porque desde agosto no me han pagado, entonces por más amor que le tenga a los clavados debo mantener a mi familia, y tengo entendido que me darán la beca de seis mil pesos. Quiero aclarar que nunca hice deporte por dinero, sino porque me gusta, pero necesito ver si hay una reestructuración, porque no puedo dedicarle todo el día para seis mil pesos, porque tengo una familia que mantener y no me alcanza para la colegiatura de mi niña, entonces esperemos que las cosas se resuelvan y podamos llegar a un acuerdo, y claro que me gustaría participar en mis cuartos Juegos Olímpicos y seguir haciendo historia”, mencionó.

García espera que le tomen en consideración para una beca de mayor monto el resultado de la Copa del Mundo en Japón, donde obtuvo la medalla de plata junto a Randal Willars en la plataforma sincronizada.

De continuar otro ciclo olímpico, Iván tiene el sueño de conseguir otra medalla, luego de la plata obtenida en Londres 2012 junto con Germán Sánchez en la plataforma sincronizada.

Con información de Milenio