Clausuran taller de Primeros Auxilios en Pabellón de Arteaga

Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.- El alcalde de Pabellón de Arteaga, Humberto Ambriz Delgadillo, clausuró el taller de Primeros Auxilios, impartido por la Coordinación de Protección Civil Municipal, que tuvo por objeto proporcionar a los participantes las medidas de prevención en caso de un accidente o emergencia médica.

Al respecto, Ambriz Delgadillo, mencionó a los asistentes que los primeros auxilios no solo permiten estabilizar a una persona hasta que pueda recibir ayuda médica, sino que también posibilitan asegurar la escena en la que se dio la emergencia para que nadie más salga herido, no se repitan incidentes y no haya pánico colectivo, por lo que es importante que todos los ciudadanos cuenten con esta capacitación.

Con una participación de 30 personas, durante tres días conocieron y aprendieron las principales técnicas en caso de emergencia, como: RCP (resucitación cardio pulmonar), la maniobra de Heimlich (procedimiento usado cuando alguien se está ahogando por un objeto en la garganta), toma de signos vitales, activación del servicio de emergencias, entre otros. Dicho curso otorgado de manera gratuita fue el primero de la administración y contó con validez oficial.