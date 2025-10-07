19 C
Aguascalientes
8 octubre, 2025
Tendencias

Alerta SMN por lluvias y oleaje alto en costas de…

Dueño de los Cowboys ofrece disculpas tras hacer seña obscena…

Clausuran bar en Jesús María por presencia de menores de…

Entregan camionetas a los ganadores del Sorteo “Ya cumplí con…

Abandono del gobierno al campo abrió el camino a la…

Planea Jesús María invertir 60 mdp en seguridad para 2026

Cae exportación de vehículos de Nissan 

Verónica Castro sorprende con tanque de oxígeno en el AICM

Despiden al sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada asesinado en Guerrero

Madres buscadoras hallan restos óseos en Asientos, Aguascalientes

Clausuran bar en Jesús María por presencia de menores de edad

Raúl Muñoz 

Jesús María, Ags.- Autoridades de Reglamentos mantienen operativos constantes en bares y antros para garantizar que respeten los horarios de cierre, lo que derivó en la clausura de un establecimiento por permitir la entrada de menores de edad.

“Aquí llevamos ya varios meses este nosotros adaptándonos a la iniciativa que promovió la gobernadora, el exhorto que nos hizo para tener un horario de cierre establecido, estandarizado en todo el estado de las 3 de la mañana”. 

“Prácticamente tenemos, yo creo que deben de ser 12 o 13 giros que cierran en este horario, pero el resto la mayoría está cerrando entre 1:00 a 2:00 de la mañana. La mayoría de los giros se cierra temprano”, dijo el alcalde César Medina.

El edil agregó que los operativos se intensifican los fines de semana.

“Es un operativo constante siempre con Reglamentos, particularmente los fines de semana. Tuvimos un problema de que en uno de los bares se detectó la presencia de algunos menores de edad y por supuesto fue clausurado”. 

“Lo importante es que si la gente nos lo reporta, lo sabemos, pues tienen que, por supuesto, ser sancionados”, afirmó.

*Imagen ilustrativa