Clausuran bar en Jesús María por presencia de menores de edad

Raúl Muñoz

Jesús María, Ags.- Autoridades de Reglamentos mantienen operativos constantes en bares y antros para garantizar que respeten los horarios de cierre, lo que derivó en la clausura de un establecimiento por permitir la entrada de menores de edad.

“Aquí llevamos ya varios meses este nosotros adaptándonos a la iniciativa que promovió la gobernadora, el exhorto que nos hizo para tener un horario de cierre establecido, estandarizado en todo el estado de las 3 de la mañana”.

“Prácticamente tenemos, yo creo que deben de ser 12 o 13 giros que cierran en este horario, pero el resto la mayoría está cerrando entre 1:00 a 2:00 de la mañana. La mayoría de los giros se cierra temprano”, dijo el alcalde César Medina.

El edil agregó que los operativos se intensifican los fines de semana.

“Es un operativo constante siempre con Reglamentos, particularmente los fines de semana. Tuvimos un problema de que en uno de los bares se detectó la presencia de algunos menores de edad y por supuesto fue clausurado”.

“Lo importante es que si la gente nos lo reporta, lo sabemos, pues tienen que, por supuesto, ser sancionados”, afirmó.

