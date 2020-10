Clausuran antros por incumplir con protocolos sanitarios

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Por no aplicar las medidas de higiene derivadas de la contingencia ocasionada por el COVID-19, la Guardia Sanitaria suspendió dos restaurantes bares, ubicados uno en la zona centro y otro en la zona norte del municipio capital.

Al respecto, el director de Regulación Sanitaria del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), Octavio Jiménez Macías, mencionó que en ambos lugares se carecía de aviso de funcionamiento, no se respetó la ley de protección para los no fumadores, así como se observó la falta de señalética para la protección del Coronavirus.

El también titular de la Guardia Sanitaria, dijo que el lugar denominado “La principal”, que se ubica en la zona centro, no aplicaba ninguna de las medidas de higiene necesarias para evitar la propagación del COVID -19, no había sana distancia y el lugar se encontró con su máximo aforo, así como no contar con agua clorada y no se detectó el uso de cubrebocas en empleados y asistentes.

Por su parte, el negocio denominado “El muelle” que se ubica en la zona norte, no contaba con liquido sanitizante en el tapete de la entrada y el gel no tenían la etiqueta correspondiente.

Es por ello, que ambos establecimientos deberán de pagar la multa correspondiente equivalente entre 500 y 1 mil UMAS, además de cumplir con las medidas dictadas en los protocolos en materia de protección contra riesgos sanitarios de COVID-19.