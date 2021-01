Clausura Guardia Sanitaria siete antros por no respetar límites de aforo y horario

Redacción

Aguascalientes, AGS.- Por incumplimiento en el aforo y horario de cierre permitidos para los centros de diversión y entretenimiento nocturno que establece el nivel actual del Indicador Estatal COVID (IEC), la Guardia Sanitaria en operativo de supervisión conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General del Estado, durante la noche de este sábado 16 de enero, clausuró siete negocios de este giro.

El secretario general de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat, fue informado por el titular de la Guardia Sanitaria, Octavio Jiménez Macías, sobre la clausura de siete establecimientos que además de rebasar el aforo permitido y mantener operaciones posterior a las 12 de la noche, había incumplimiento de las medidas sanitarias para combatir los contagios por COVID-19.

Entre las medidas que no fueron respetadas, se encuentran el incumplimiento a la Ley General para el Control del Tabaco; venta de cigarros a granel; falta de gel antibacterial; no solicitud a clientes del uso de cubrebocas; no presentar el aviso de funcionamiento; y omisión a la sana distancia.

Finalmente, el secretario general de Gobierno refirió que desde la dependencia que él encabeza, se continuará haciendo el llamado a los establecimientos no esenciales a que acaten y cumplan las disposiciones para el combate contra el COVID-19, así como el reforzamientos de la coordinación general de la estrategia en conjunto con los sectores económicos y los alcaldes de los 11 municipios.