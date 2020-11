Redacción

Jesús María, Ags.- La Guardia Sanitaria suspendió la graduación de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que se realizaba en el salón de fiestas “Paseo del Paraíso”.

Las autoridades informaron que no se respetó el aforo permitido, y por ende no existía sana distancia entre los asistentes aunado a que algunos no estaban usando cubrebocas.

De esta manera se acabó la fiesta.