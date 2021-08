CJNG amenaza a conductora Azucena Uresti y medios de comunicación

Redacción

Un presunto representante de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mecho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) amenazó la madrugada de este lunes, a través de un video difundido en redes sociales, a Azucena Uresti, conductora de Milenio Televisión, así como a otros medios de comunicación.

En el video, donde se puede ver a un grupo de hombres armados, el presunto representante de “El Mecho” criticó a medios como Milenio, El Universal, Televisa y “otros medios vendidos”, por no ser parejos al cubrir las noticias. “No se ladeen para un solo lado, no acarreen ustedes con problemas que no les corresponden porque nunca le he pegado a ningún noticiero”, amenazó.

Aseguró que Milenio recibe dinero de autodefensas, que a decir de él no lo son. Dijo que integrantes de Cárteles Unidos y otras organizaciones que se hacen llamar autodefensas “son narcotraficantes que se escudan en camisetas de autodefensas, no creo que el Gobierno no se de cuenta que no son autodefensas por el tipo de armamento que traen”, aseguró.

El presunto representante del CJNG acusó a la conductora de Milenio de utilizar la “televisora y noticiero para lavar dinero” y la amenazó diciendo “si sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes”.

Ante las amenazas, Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente López Obrador, señaló que el Gobierno tomará medidas pertinentes para proteger a medios y periodistas.

“Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos”, expresó.

Ante las amenazas a medios de comunicación por parte del CJNG, el @GobiernoMX tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados. Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos. pic.twitter.com/PgWuOKDp24 — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) August 9, 2021

Con información de El Economista