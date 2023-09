Ciudadanos morosos con VEOLIA le deben pagar: Montañez

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- A menos de un mes de que VEOLIA deje de ser quién preste el servicio del agua en la capital, el presidente municipal, Leonardo Montañez Castro, convocó a los ciudadanos que no le han pagado a la concesionaria que cumplan con su obligación.

El primer edil blanquiazul, subrayó ‘quién tiene un adeudo, yo creo que independientemente si usted tiene un adeudo, pues con un particular, pues su obligación es pagarle, si, independientemente de lo que suceda, entonces yo creo que son cosas distintas’.

Luego insistió ‘el tema es quien tenga una deuda y le hemos dicho y si es un adeudo fundado y motivado hay que pagarlo, puede haber casos de quien diga, ‘oiga es que yo tengo un adeudo, pero no he tenido el servicio’, ah, entonces también se le tendrá que dar un trato especial, para que también quede conforme y que se resuelva su situación de una manera justa’.

Por cierto que el alcalde fue interrogado con respecto a la cartera vencida que en esta área se tiene y dijo ‘fíjense que les mentiría, no hay una cifra, les mentiría, no hay una cifra exacta, o sea habría que ver pues la temporalidad, las notificaciones, no hay una cifra exacta pero bueno es algo que justamente se está revisando en el cierre de cuentas’.