Ciudadanos están de acuerdo en eliminar el fuero en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- El octubre pasado, el gobernador Martín Orozco propuso una iniciativa que tenía como punto principal la eliminación del fuero a funcionarios públicos, manteniéndolo únicamente para el fiscal general del estado, los diputados locales y los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

En esta iniciativa también se visualizaba el desafuero en el Poder Ejecutivo.

Ya que hasta la fecha esta medida no ha sido aprobada, los ciudadanos han generado su propia opinión respecto al tema.

En un ejercicio realizado por El Clarinete en el municipio de Jesús María, los participantes externaron su punto de vista respecto a la eliminación del fueron.

La mayoría de las personas consultadas mencionaron que estaban de acuerdo con el desafuero, argumentando que el grupo político “no debería tener más privilegios de los que ya se sabe que tienen”, como lo dijo Manuel Martínez, empleado en una fábrica de Ciudad industrial.

De igual forma, la señora Ángeles de la Torre, quien es ama de casa, aseguró que “muchas veces no hacen nada por la gente, o no se sabe qué hicieron en su trabajo y así no se puede decir que se merecen ese privilegio del fuero”.

Sin embargo, hubo unos cuantos que pensaron de una forma poco distinta, como fue el caso de don José Ramírez Mercado, un adulto mayor que se encontraba descansando en el jardín de la plaza principal: “Creo que sí hay gente que ayuda, que se preocupa y trata de hacer pues, algo, lo que sea. Yo creo que deberían decidir quién sí trabaja y quién no y así que digan que le dejen el fuero o no”.

La iniciativa de la eliminación de fuero ha estado presente en la agenda de Aguascalientes desde hace tres años, sin embargo, el Congreso del Estado aún no ha definido un rumbo en esta causa.