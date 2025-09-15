Ciudadanos de Aguascalientes “no hacen caso” para no nadar en presas: PC

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Eduardo Muñoz de León, coordinador de Protección Civil del Estado, lamentó la falta de respuesta a mantener las precauciones de introducirse en las presas locales, tras el fallecimiento de dos personas en dos diferentes presas de la entidad.

“Estamos llevando a cabo nuestra labor, haciendo las recomendaciones para que la gente no se meta, las presas no son para nadar. Pero al final, hay ciudadanos que no nos hacen caso y se presentan estas situaciones”, apuntó en entrevista.

Durante el domingo se notificó la muerte de un jinete quien cabalgando un caballo, se introdujo en la presa Los Arquitos, en el municipio conurbano de Jesús María, y donde perdió la vida. Además del caso de un adolecente que se ahogó en otra presa, en el municipio occidental de Calvillo.

Muñoz de León informó que los operativos de vigilancia en las presas y bordos del estado se mantienen durante fines de semana o puentes vacacionales, luego que personal de la coordinación acude a esos sitios para exhortar a las personas y evitar riesgos.

En torno al operativo del Grito de Independencia en la Plaza de la Patria para la noche de este lunes, el coordinador de Protección Civil adelantó la asistencia de 12 a 13 mil personas en la explanada de la Plaza de la Patria, sobre lo cual se tendrá vigilancia de seguridad en todos los accesos.

Al cierre, el cuerpo del jinete que cayó en la Presa Los Arquitos, ya había sido encontrado.