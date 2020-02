Ciudadanos con derechos políticos suspendidos podrán usar INE para identificación

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Instituto Nacional Electoral (INE) quita candado a fin de que ciudadanos con sus derechos políticos suspendidos puedan utilizar su credencial para votar como identificación válida únicamente.

En conferencia de prensa, el Coordinador de Operaciones en Campo en el Registro Nacional de Electores del INE Jesús Ojeda, indicó que esta es una decisión consensada en el pleno del consejo.

Sin embargo, aclaró que esto no les da derecho a votar y ser votados, puesto que en las listas nominales seguirán sin aparecer.

-¿Estamos hablando de que personas?

-Los que determinan los jueces, ellos son quienes determinan en que casos se suspenden los derechos políticos, que puede ser por algún delito o agravio, mismos que le notifican al INE para proceder.

Mencionó que anteriormente esto significaba no sólo la pérdida de sus derechos, sino que además la cancelación de la credencial como tal para identificarse, con lo que hoy cambian las reglas y ya podrán hacer uso de esa mica y poder poder realizar trámites sin problemas.

Así mismo, habló de las nuevas credenciales para votar, mismas que vienen con medidas de seguridad que no son vulnerables.

Concluyó reconociendo que podrá haber falsificaciones de la credencial de manera burda, pero ninguna con los elementos de seguridad que se han aplicado, y que inclusive ya se puede autenticar a través de una App.