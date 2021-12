Ciudadanía juzgará desde ahora a partidos de Aguascalientes: Landeros

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Desde estos momentos la ciudadanía puede generar un juicio sobre el actuar de cada uno de los partidos políticos que desean participar en el próximo proceso electoral, y al final serán dichos institutos los que planearán cómo llegar al final de la contienda, señaló el Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE) en Aguascalientes, Luis Fernando Landeros Ortiz.

El ser cuestionado sobre los movimientos que se han generado al interior de los partidos políticos de manera local para designar a sus candidatos a la gubernatura, Landeros Ortiz consideró que en general, las controversias no son el camino adecuado para el proceso electoral, porque la población toma eso para generar su propia opinión respecto a cada partido.

“Como estrategia política creo que no es el camino adecuado, precisamente porque todos los ciudadanos, y ahí sí no hablo como autoridad sino como todos los ciudadanos que pertenecemos a este estado, pues estamos muy atentos a la manera en la que se están dando las cosas en cada uno de los partidos y pues al final del día desde ahorita se genera un juicio respecto a cada uno”

Indicó que en la medida que avance cada instituto político de Aguascalientes, se verán las divisiones o fracturas a lo interno, o bien, si presentan fortaleza y solidez, puntos que señaló, serán clave para el análisis y juicio de toda la ciudadanía.

Landeros Ortíz recordó que el IEE no tiene la facultad de intrometerse en la vida interna de cada organismo político ni les puede emitir alguna recomendación para la selección de sus candidatos, por lo que en ese proceso pueden manejarse como lo consideren mejor.

Agregó que en todo caso, la ciudadanía tiene la posibilidad de solicitar la revisión de la legalidad en caso de sentirse agraviado por alguna decisión en este tramo de la jornada electoral ante las autoridades electorales.

Finalmente, el Consejero Presidente consideró que los movimientos internos de cada partido y sus consecuencias son normales en los procesos electorales, especialmente ahora que se busca la renovación del Poder Ejecutivo.