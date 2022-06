Citlalli Rodríguez y Norma Guel denuncian formalmente a Lugo por violencia política de género

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La regidora priista en el cabildo capitalino, Citlalli Rodríguez, promovió denuncia formal ante el Instituto Estatal Electoral en contra del actual dirigente del PRI Antonio Lugo Morales por violencia política de género.

Mediante documento presentando ante la instancia electoral este 23 de junio, la priista promueve una queja electoral en vía de procedimiento especial sancionador en contra del dirigente del tricolor.

Por su parte la ex diputada local y federal Norma Guel también ha confirmado que luego de los agravios de Antonio Lugo en su contra y de su familia, no permitirá que que la violencia avance y que transgreda la integridad de ella y de ninguno de los suyos y es por ello que también presentó denuncia formal en contra de la dirigencia estatal del tricolor.

“Eufórico por ser el centro de atención en una rueda de prensa me calumnió, me denostó e insulto”, recordó Rodríguez González.