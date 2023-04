Circula presunta carta póstuma del exrector de la UdeG antes de su suicidio

Redacción

Jalisco.-En redes sociales circula una carta supuestamente escrita a puño y letra por el fallecido rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Raúl Padilla López, en la que aclararía el motivo de su suicidio, acaecido el pasado 2 de abril

Dicha carta fue publicada en su cuenta de Facebook esta mañana por el escritor Hermenegildo Olguín, del Taller editorial Casa del Mago, de Guadalajara. En su publicación explica que el documento llegó a sus manos el día de ayer y debido a la importancia del contenido decidió compartirlo con la comunidad.

En el escrito, atribuido a Padilla, se lee lo siguiente: “Les pido una disculpa por tomar está decisión en una coyuntura difícil. Soy considerado enemigo por las máximas autoridades federal y estatal que están dispuestas a perpetrar cualquier patraña con tal de destruir a “sus enemigos”. Más no es por ello que tomo la decisión. He pasado por iguales o peores circunstancias y las he enfrentado con entereza. Sucede que tengo mes y medio que me cerciore que padezco Alzheimer y/o pérdida severa de memoria. Es cada vez más recurrente y en momentos tengo lapsos de hasta 10 mins. de pérdida de memoria. Cada vez me cuesta más trabajo disimularlo. Lo que sigue sé que es terrible, más asociado al estrés. Ya no soy útilo como en otras coyunturas. Sirvo más lléndome….”.

Hermenegildo Olguín, en la revelación de esta carta, exige al mismo tiempo que las autoridades confirmen la autenticidad de la misma por ser algo tan relevante para el estado de Jalisco y para la Universidad de Guadalajara.

El escritor considera que no puede haber pretextos para no tener la claridad debida, ni porque, dice, el gobernador ande de vacaciones ni porque sean vacaciones de Pascua.

En la publicación, Hermenegildo Olguín apunta que sería muy grave que el documento no fuera verdadero, “porque ello implicaría que alguien se tomó la tarea de falsificar una firma y busca revolver el escenario dónde todavía está fresca la partida de un personaje clave en la política local y nacional”.

Aristegui Noticias ha buscado al actual rector de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí y a la FIL para poder corroborar la autenticidad de la letra de esta carta, en ambos casos no hemos recibido respuesta.

Con información de Aristegui Noticias