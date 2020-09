Circula en redes sociales supuesto video del CJNG dirigido al gobernador y alcaldes de Aguascalientes

Redacción

En un video en el que aparecen cinco hombres con armas largas en el medio del monte y con una manta con las iniciales CJNG de la agrupación criminal enviaron un mensaje.

Este es el mensaje que envían los presuntos emisarios del Cartel Jalisco Nueva Generación al gobernador y los alcaldes del estado:

” Con el debido respeto.



Señor gobernador de Aguascalientes Martín Orozco Sandoval, alcaldes: María Teresa Jiménez Esquivel, María Cristina López González, Adán Valdivia López, José Antonio Arambula López, Juan José Losoya Ponce, Jesús Prieto Díaz, Juan Luis Jasso Hernández, Eusebio Enrique Delgado Esparza, Cesar Pedroza Ortega, Oscar Israel Camarillo y Cuauhtémoc Escobedo Tejada.

Nosotros somos la verdadera gente del Señor Mencho y les vamos a dejar claras las cosas: El CJNG no se dedica a robar, no secuestra, no extorsiona, no se mete con la buena ciudadanía como lo hacen los corrientes de la policía ministerial bajo las órdenes y con la protección del comisario Juan Muro Diaz. Mira Muro o me controlas a tu cartel de la ministerial y sus pendejos que se sienten Sinaloa o te los empiezo a matar, el CJNG quiere mantener Aguascalientes tranquilo pero no te dejas ayudar, dime cuanto te paga Mario y te lo doy 3 veces mas.

El pendejo que levantaron en la tejuinera y después lo mataron no pertenecia al CJNG, nosotros no reclutamos estúpidos, esa gente se cuelga de nuestra empresa para hacer sus mamadas así que muchas gracias al cartel de la ministerial por quitarnos del camino a un idiota más así como a todos los que han matado uds y después dejan sus lonas baratas colgadas en sus patios, primero enseñense hacer videos no sean culos perros aunque no den a conocer sus voces de todos modos ya sabemos quienes son y donde viven.

Que onda mi Cesar Eduardo Camacho Molina Alias el chupón de la ministerial, se te cago la muñeca y el franyeli y agarraste al cobra y al mike, que barato te vendes perra que no tienes ni para pagar repartidores y mandas a tus policias en los vehículos oficiales a alinear, surtir y recoger el dinero de cuotas y ventas, a su debido tiempo publicaré las placas de carros, nombres y los videos que avalan mis palabras porque se que el C5 es manipulado por la gente del Señor Pañal y todo lo mueven a su conveniencia.

Pilo ocupo que le eches inteligencia y me relajes a tus muchachos todos son una bola de puercos, no me hagas hablar ya bastantes enemigos tienes con todos los que aventaste por delante acuérdate que tu patrón Luna está detenido y no te va ayudar “.

El acto al que hacen referencia es al levantón y posterior ejecución de un sujeto encargado de un bar que antes de morir señaló que el secretario genial de gobierno, Juan Manuel Flores Femat, “protegía” al CJNG, luego trascendió que una hermana del hoy occiso había trabajado en la notaría del funcionario de gobierno que tomó presión en el cargo apenas hace tres meses.