Cineasta descalifica el cine en streaming

EU.-Como una de las directoras más requeridas de Hollywood desde la exitosa dirección de Wonder Woman, Patty Jenkins dejó atrás la posibilidad de filmar un tercer capítulo por el nuevo episodio de Star Wars, Rogue Squadron. Y en un descanso del rodaje, aceptó hablar sobre el rol femenino detrás y delante de las cámaras, y de la guerra financiera entre los estrenos en salas de cine y el streaming.

¿Crees que la búsqueda de diversidad en el cine se puede lograr o es ficción?

Es muy extraño, porque las novelas literarias tratan sobre el mundo, en general. Y aunque la gente las lea todas, en el cine es todo mucho más limitado, sin definir el público que debería verlo ni lo que quieren ver.

¿Y la diversidad con más mujeres como directoras de cine?

Somos el 50 por ciento de la población y todavía nos falta mucho como para poder contarle al mundo nuestros puntos de vista, hasta que no haya un igual porcentaje de mujeres en la industria del cine.

¿Al menos notas un cambio en Hollywood, desde los Oscar que ganaron Jane Campion y Chloe Zhao?

Lo veo, pero es demasiado lento y sólo espero que marque la diferencia que necesitamos.

¿Qué opinas del auge del streaming frente a la caída de suscriptores de Netflix y la competencia con salas de cine?

Es un momento interesante, porque la pandemia llegó justo en un momento donde ya estábamos debatiendo el tema. Supongo que también es muy fácil usar la pandemia como un argumento, como cierta especie de seguro para el cine. Pero la verdad es que si vamos más atrás, las salas de cine pueden tornarse bastante aburridas a menos que tengan diversidad de contenido que llegue a todas las edades y brinden una buena experiencia. Últimamente siento que la calidad del contenido bajó, al punto de ver salas de cine en una misma ciudad que muestran las mismas tres películas. Muchas veces, voy a un cine y el volumen está demasiado bajo, sólo porque alguien se quejó en otra sala. Y no es la buena experiencia que deberían dar.

¿A nivel personal prefieres ir al cine o ver cine en casa?

Yo creo en la sala de cine como una experiencia independiente. No veía la hora de volver a una sala y creo que deberíamos luchar juntos. Yo misma me vi involucrada en la decisión de estrenar Wonder Woman 1984 por streaming, sólo porque era la mejor elección en pandemia. El streaming demostró que los adultos no sólo querían ver películas dramáticas o que no querían ese género. Pero yo quiero que mis películas se estrenen en una sala.

¿Qué deberían hacer los cines para competir con el streaming?

Ir al cine es siempre algo especial, solía ser algo que no se podía experimentar en ningún lado. Y es lo que hay que seguir manteniendo si se hace bien. Yo tengo la mejor televisión y un buen sistema de audio, pero no pueden competir con la experiencia de sentarse en una sala oscura y profesional, es como si volara en primera clase. Yo puedo generar la buena experiencia con el cine, pero la sala tiene que generar su parte.

¿Te refieres a formatos que ofrecen servicio de cena y asientos reclinables?

Tal cual. Creo que la experiencia premium en las salas de cine puede mejorar, cenando, al mismo tiempo que vemos cine, en vez de salir después a cenar. Hay lugar para marcar una diferencia.

¿Tu experiencia con el estreno en streaming de Wonder Woman 84 no se pareció en algo a la queja de Scarlett Johansson a Disney por no recibir ningún porcentaje en la recaudación del streaming de Black Widow?

Fue una elección muy difícil en un momento particular. Estábamos demasiado distraídos con peores problemas, con tanta gente en los hospitales. Y estrenar por streaming resultó la mejor idea entre las peores. Pero me rompió el corazón. No creo que ayudó para nada a la película y sabía que algo así podía pasar. Tampoco podía esperar dos o tres años más a que abrieran los complejos. Fue doloroso perder la experiencia de una pantalla grande con tantos efectos especiales. Con Warner Bros. tuvimos una discusión muy profunda sobre el tema, pero no soy una gran admiradora de estrenar por streaming y espero poder evitarlo en el futuro.

¿Aceptarías estrenar Rogue Squadron por Disney+?

Es que yo hago cine para ver en una pantalla grande. Esa es mi arena. Está bien verla después por streaming en un celular, pero no es la experiencia con que yo crecí amando al cine. Yo quiero estar con mucha gente, salir de casa y disfrutar la experiencia. No entiendo cómo podemos hablar de tirar por la ventana algo así por 700 servicios diferentes de streaming que ni siquiera tienen lugar en el mercado. No estoy de acuerdo en arruinar toda una industria a la basura, sólo para girar los dados y competir con Netflix. Es una locura. Te aseguro que si un sólo estudio decidiera comprometerse a la exclusiva experiencia de una sala de cine, los directores iríamos ahí, antes que a cualquier otro estudio.

¿No te gusta el estilo de cine que se hace exclusivamente para Amazon, Netflix y Apple TV+?

Perdón, pero el cine que se ve por los servicios de streaming, se ve como un estilo falso. No escucho hablar a la gente sobre ellas, no es el formato legendario.

Steven Spielberg en un principio estaba en contra de Netflix y terminó firmando contrato con ellos, un acuerdo especial por un múltiple número de producciones de cine ¿Qué dirías si mañana te llaman?

Yo también haría un trato con Netflix, porque me gusta la idea de una serie limitada. Como directora creo que hay historias que podemos contar en un formato así y es maravilloso. Pero es otro estilo, como los documentales. No tengo problemas con el streaming, es una plataforma excelente para una cantidad enorme de contenido como los shows de televisión y documentales. Es algo muy diferente. Creo que pueden funcionar juntos. No descartaría nada.

¿Pero no aceptarías filmar una producción de cine como Spielberg o como Jane Campion con El poder del perro?

No lo haría. Me encantaría trabajar con Netflix para un formato de televisión. El cine necesita tiempo, el boca en boca, tampoco se pueden gastar tantos millones de dólares de publicidad por tan poco tiempo en una sala de cine. No creo que se pueda conseguir ningún éxito así.

¿Seguirá entonces la lucha de los directores por tratar de conservar la garantía de tiempo de exhibición antes del streaming?

Es una necesidad absoluta. Lo hablé con muchos cineastas. El cine no puede ser un producto descartable. Pero los estudios también tienen que dejar de estrangular a la industria y generar contenido mucho más diverso. Insisto, el streaming no es el enemigo. Es una buena televisión con mejor contenido que antes. Hace poco hicieron un estudio donde la gente que ve plataformas de streaming sale mucho más al cine que otros. Y tampoco nos olvidemos que los canales de televisión HBO y Showtime existen mucho antes que Netflix. Y no mataron al cine.

Con información de Excélsior