Cine Café de la UAA presenta: “Let´s Watch! Bowie en la gran pantalla”

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación (DGDV), invita a disfrutar del ciclo de Cine Café “Let´s Watch! Bowie en la gran pantalla” basado en la faceta de actor del cantante británico de pop David Bowie, una importante figura de la música popular durante casi cinco décadas.

En esta ocasión, se hizo una selección de 5 películas de más de 25 en las que participó Bowie. Dichos largometrajes son “Moonage Daydream”, “El gran Truco”, “Basquiat”, “Feliz Navidad, Mr. Lawrence” y “El Hombre que cayó de la Tierra”, filme con el cual ganó prestigio por su primer papel protagónico en 1976.

Cine Café se llevará a cabo todos los miércoles del 1 al 29 de marzo del año en curso en tres sedes: el Auditorio del Campus Sur, la Posta Zootécnica y el Jardín de la Infoteca “Dr. Alfonso Pérez Romo”.

Al respecto, el Lic. Juan pablo Castañeda Pacheco, encargado de eventos culturales del Departamento de Vinculación de la DGDV señaló que el título de esta temporada de Cine Café es una referencia al álbum “Let’s dance” del artista David Bowie, lanzado en 1983 y al que pertenece uno de sus singles más exitosos, “Let’s Dance”, el cual alcanzó el puesto principal en el Reino Unido, Estados Unidos y otros países.

En este sentido, dio a conocer que una de las novedades será que los asistentes podrán obtener promociones especiales en las concesiones participantes durante las funciones, al llevar calzado rojo, haciendo alusión a la frase “Put on your red shoes and dance the blues Let’s dance” de la canción “Let´s dance”, o bien, descargando el wallpaper en las redes oficiales de Difusión Cultural de la UAA.

Cabe destacar que Cine Café es un evento gratuito abierto al público en general. Quienes deseen consultar más información sobre las sedes y las funciones pueden hacerlo a través de las redes sociales de Cultura UAA o mediante el chat grupal de WhatsApp con el número 449 910 7429.