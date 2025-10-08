Cincinnati Bengals apuestan por Joe Flacco tras caída de Jake Browning

Redacción

En busca de una solución urgente en la posición de mariscal de campo, los Cincinnati Bengals adquirieron al veterano Joe Flacco mediante un canje con los Cleveland Browns, confirmaron fuentes a ESPN. El intercambio, anunciado el martes, incluye también una selección de sexta ronda del draft para los Bengals, mientras que los Browns recibirán una de quinta.

Flacco, de 40 años, llega a Cincinnati dos días después de que el entrenador en jefe Zac Taylor evitara comprometerse con la titularidad de Jake Browning, quien ha tenido problemas desde que reemplazó al lesionado Joe Burrow en la Semana 2. Los Bengals han perdido tres partidos consecutivos y han sido superados en puntos 113-37 durante esa racha, mientras Browning acumula ocho intercepciones, tres de ellas en la derrota del domingo ante los Detroit Lions por 37-24.

“El equipo evaluará a todo el personal para asegurarnos de que estamos haciendo lo correcto”, dijo Taylor al ser cuestionado sobre la continuidad de Browning, al reconocer que las especulaciones sobre su rol eran “justas” tras la cantidad de pérdidas de balón.

Flacco, nombrado Jugador Regreso del Año por Associated Press en 2023, tuvo una destacada actuación con los Browns el año pasado, llevando al equipo a una marca de 4-1 en cinco partidos y acumulando 1,616 yardas y 13 touchdowns tras sustituir a Deshaun Watson. En la última temporada con los Indianapolis Colts también mostró productividad, con 1,761 yardas y 12 touchdowns en ocho encuentros.

Los Bengals esperan que su experiencia ayude a mantener vivo el objetivo de clasificar a la postemporada mientras Burrow permanece en la lista de lesionados, tras una cirugía en el dedo del pie que podría mantenerlo fuera al menos tres meses. Aun así, la organización no descarta su regreso antes de que termine la temporada.

Una vez que debute con Cincinnati, Flacco habrá jugado para todos los equipos de la AFC Norte, excepto los Pittsburgh Steelers. Pasó sus primeros 11 años en la NFL con los Baltimore Ravens, con quienes fue Jugador Más Valioso del Super Bowl XLVII.

Los Bengals, con marca de 2-3 y actualmente segundos en la división detrás de los Steelers (3-1), tienen apenas 9.2% de probabilidades de avanzar a playoffs, según el Football Power Index de ESPN. El debut de Flacco podría darse este domingo, cuando Cincinnati visite a los Green Bay Packers.