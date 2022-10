Cierre del puente en la colonia México no fue factor determinante para percance: PC

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El titular de Protección Civil del estado, Eduardo Muñoz de León, aseguró que el cierre del paso a desnivel de Segundo Anillo a la altura de la colonia México por reparación, no fue factor determinante para que se registrara el percance entre una pipa de diésel y el tren hace ocho días.

El funcionario estatal remarcó que nunca en la historia se había registrado un incidente de tales magnitudes, que por fortuna no dejó víctimas fatales y sólo daños materiales.

“Si bien por lo regular los trailers no deben de estar circulando por estas arterias a esa hora y menos por la carga que lleva los hechos ya se dieron y eso ya se verá en las indagatorias, pero creo que por la reparación del puente no fue un factor determinante”, recalcó.

Finalmente comentó que están a la espera de los dictámenes en torno a los daños que pudo haber sufrido el paso a desnivel tras las explosiones, por lo que por seguridad permanecerá cerrado a la circulación hasta nuevo aviso.