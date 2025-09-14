Cierre de calles en Aguascalientes por desfile de martes 16

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la dirección de Movilidad, da a conocer el cierre de diversas calles en el centro de la ciudad, este martes 16 de septiembre por el Desfile del CCXV Aniversario del Inicio de la Independencia de México.
A las 8:00 horas comenzarán los cierres parciales en las calles involucradas y a las 10:00 horas iniciará el desfile.
Entre los principales puntos de cierre se encuentran:
•Av. Adolfo López Mateos y Av. Convención Oriente al poniente
•Heroico Colegio Militar y Alameda al oriente
•Av. Convención y Alameda al poniente
•Av. Francisco I. Madero y Héroe de Nacozari al poniente
•Av. Alameda y Av. Héroe de Nacozari al norte y poniente
Calles que confluyen a Av. Francisco I. Madero como: Poder Legislativo, Ezequiel A. Chávez, Gral. Barragán, Cosío, Zaragoza, Hidalgo Morelos, Victoria y Rivero y Gutiérrez al sur, Av. Adolfo López Mateos y Josefa Ortiz de Domínguez al norte, Av. Adolfo López Mateos y José María Chávez al poniente, Av. Adolfo López Mateos y Cristóbal Colón al norte, Paseo de la Cruz y Cristóbal Colón al norte, Av. de la Convención y Av. Adolfo López Mateos Poniente al oriente.
Como rutas alternas se recomienda utilizar al norte y sur:
•Av. Aguascalientes
•Av. Convención de 1914 Poniente
•Heroico Colegio Militar
•Av. Mariano Escobedo – Gómez Morín
•Calle 5 de Mayo al norte
•Calle Matamoros al sur
•Jesús F. Elizondo
•Calle Eduardo J. Correa al sur
Rutas alternas poniente–oriente:
•Calle Emiliano Zapata – Rivero y Gutiérrez – Pedro Parga – Vázquez del Mercado al oriente
•Álvaro Obregón – Unión – Guadalupe o Larreategui al poniente
•Par Vial – Norberto Gómez – Enrique Estrada
•Av. Convención de 1914 Norte
•Av. Convención de 1914 Sur
•Av. Paseo de la Cruz
La Dirección de Movilidad exhorta a la ciudadanía a planificar sus recorridos con anticipación, utilizar las rutas alternas señaladas y seguir las indicaciones del personal operativo para evitar contratiempos durante el desarrollo del desfile.