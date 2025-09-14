Cierre de calles en Aguascalientes por desfile de martes 16

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la dirección de Movilidad, da a conocer el cierre de diversas calles en el centro de la ciudad, este martes 16 de septiembre por el Desfile del CCXV Aniversario del Inicio de la Independencia de México.

A las 8:00 horas comenzarán los cierres parciales en las calles involucradas y a las 10:00 horas iniciará el desfile.

Entre los principales puntos de cierre se encuentran:

•Av. Adolfo López Mateos y Av. Convención Oriente al poniente

•Heroico Colegio Militar y Alameda al oriente

•Av. Convención y Alameda al poniente

•Av. Francisco I. Madero y Héroe de Nacozari al poniente

•Av. Alameda y Av. Héroe de Nacozari al norte y poniente

Calles que confluyen a Av. Francisco I. Madero como: Poder Legislativo, Ezequiel A. Chávez, Gral. Barragán, Cosío, Zaragoza, Hidalgo Morelos, Victoria y Rivero y Gutiérrez al sur, Av. Adolfo López Mateos y Josefa Ortiz de Domínguez al norte, Av. Adolfo López Mateos y José María Chávez al poniente, Av. Adolfo López Mateos y Cristóbal Colón al norte, Paseo de la Cruz y Cristóbal Colón al norte, Av. de la Convención y Av. Adolfo López Mateos Poniente al oriente.

Como rutas alternas se recomienda utilizar al norte y sur:

•Av. Aguascalientes

•Av. Convención de 1914 Poniente

•Heroico Colegio Militar

•Av. Mariano Escobedo – Gómez Morín

•Calle 5 de Mayo al norte

•Calle Matamoros al sur

•Jesús F. Elizondo

•Calle Eduardo J. Correa al sur

Rutas alternas poniente–oriente:

•Calle Emiliano Zapata – Rivero y Gutiérrez – Pedro Parga – Vázquez del Mercado al oriente

•Álvaro Obregón – Unión – Guadalupe o Larreategui al poniente

•Par Vial – Norberto Gómez – Enrique Estrada

•Av. Convención de 1914 Norte

•Av. Convención de 1914 Sur

•Av. Paseo de la Cruz

La Dirección de Movilidad exhorta a la ciudadanía a planificar sus recorridos con anticipación, utilizar las rutas alternas señaladas y seguir las indicaciones del personal operativo para evitar contratiempos durante el desarrollo del desfile.