Cierran filas por la seguridad de Jesús María

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Con el firme propósito de continuar protegiendo a las familias de Jesús María y reforzar la tranquilidad en cada rincón del municipio, se puso en marcha el “Operativo Pescador”, una intervención estratégica de seguridad coordinada entre la Policía Municipal de Jesús María, la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional.

A través de este despliegue conjunto, los elementos de seguridad se adentran en zonas clave del municipio de Jesús María para disuadir la comisión de hechos constitutivos de delitos y proteger a cada ciudadano del municipio.

Con una fuerza conformada por unidades de la SEDENA, de la Guardia Nacional, unidades municipales y de la Policía estatal, se recorren calles, caminos y comunidades, abarcando, Carreteras, caminos de terracería, comunidades y delegaciones.

Durante el operativo se realizan inspecciones estratégicas, se realiza la revisión de vehículos y motocicletas para verificar que no cuenten con reporte de robo, asimismo, en las últimas horas, se llevó a cabo la detención de una persona por delitos contra la salud y seis más por faltas administrativas.

Con estos patrullajes y operativos conjuntos, la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Jesús María, reitera su compromiso de proteger y servir a la ciudadanía, asimismo, a través de distintas acciones, continúa fortaleciendo el tejido social y combatiendo las amenazas que intentan vulnerar la seguridad en Jesús María.