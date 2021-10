Cierran delegación de Semarnat, acusan falta de atención de responsable

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Un grupo de trabajadores de la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se manifestaron cerrando el acceso a las instalaciones de la dependencia, debido a un acumulado de quejas que irían en perjuicio de la nómina.

En entrevista José Lazarín Hernández, líder sindical de la dependencia, declaró una falta de atención por parte de Luis Felipe Ruvalcaba, el cual ha fungido como encargado de despacho y con quien ya han tenido problemáticas anteriores.

“No nos quiere atender el señor encargado de la delegación, en los cuatro años que lleva”, declaró en entrevista con elclarinete.com.mx.

Lazarín Hernández enumeró que entre las principales demandas se encuentra la posible pérdida de prestaciones, debido a que no se enviaron propuestas a la Ciudad de México, la no reinstalación de un compañero trabajador que había pedido permiso sin goce de sueldo y ahora lo quieren dar de baja. Además de falta de medidas sanitarias por la pandemia.

“Se nos contagiaron dos muchachos aquí en la delegación, Les valió y ni siquiera les atendieron”, recalcó el dirigente sindical.

Lazarín citó que en la delegación se encuentran 25 trabajadores, aunque en la protesta que inició desde las 7:00 horas de hoy se observó alrededor de la mitad alrededor de las nueve de la mañana en el edificio sobre la céntrica calle Madero.

Al cierre, José Lazarín informó que ya había tenido comunicación telefónica con el encargado de despacho para llegar a un acuerdo. “Ya me habló y me dijo que nos vemos a las once aquí”, adicionó.

– ¿En caso que no haya arreglo?

– Le vuelvo a seguir. Ya alguna vez lo cerramos, por lo mismo.