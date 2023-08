Cierra sus puertas refugio para personas LGBT+ en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras tres años de ser el único refugio para personas con VIH y para personas de la Comunidad LGBTTTIQP+, el Centro de Atención Vive Aguascalientes (CAVA) anuncia su cierre de actividades de manera definitiva.

Era el año 2020 y la pandemia por la COVID-19 se encontraba en su momento más álgido, sin embargo el activista Efraín González Muro junto a su esposo y a un equipo de voluntarios, decidió arrancar el proyecto con el fin de ofrecer un espacio físico y moral que apoyara a más personas con VIH, a quienes ya presentan SIDA y sobre todo prevenir que más personas lleguen al síndrome.

Fue así que el 10 de julio de ese mismo año fueron inaiguradas las instalaciones del refugio, que se encontraba ubicado en la Colonia Las Flores de la Ciudad de Aguascalientes, las cuales recibieron a alrededor de 100 personas en edades de 18 a 56 aproximadamente. También dieron apoyo a grupos migrantes de la comunidad LGBT+ que se encontraban de paso por el estado.

A cada persona usuaria se le ofreció alimento, hospedaje, atención psicológia, médica y asesoría jurídica según la necesitaran. Asimismo ofrecieron un promedio de 45 jornadas de detección de VIH, Sífilis y otras infecciones de transmisión sexual; 50 campañas informativas en materia de salud sexual y reproductiva.

Durante sus 3 años de ejercicio público se detectaron alrededor de 215 personas con el virus, a las cuales se les dio atención inmediata de acompañamiento médico y terapéutico, información para su vida diaria y sobre todo para prevenir que fuesen discriminadas por su condición.

Para el Grupo CAVA el estigma y la discriminación siguen siendo los principales obstáculos para lograr una prevención y atención eficaz del VIH, “una prueba de VIH significa que la persona requerirá consejos profesionales respecto a la infección y la enfermedad, chequeos periódicos ya que deben conocer las estrategias para protegerse y una educación sobre este tema para mantener una vida sana, lejos del estigma y de la desinformación”.

Las y los integrantes de este proyecto esperan que su trabajo haya dejado trazado un camino, que se comprendiera que los prejuicios y temores relacionados con el VIH y la vida sexual misma, solo generan más muertes y vidas no dignas. “Nuestro trabajo aquí concluye pero no para el movimiento, tenemos mucho por hacer como activistas, como personas de la comunidad y como ciudadanas, pero también dejamos el llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno, que no se olviden de sus responsabilidades, de sus obligaciones, que dejen de mirar para otro lado y ejecuten los recursos públicos para prevenir y atender el VIH en el estado, insistimos, la sociedad civil organizada no podrá hacer cambios sino toma el gobierno su trabajo con interés y real ejecución”.

A nombre de CAVA A.C. se agradece a todas las personas que les acompañaron por estos años de arduo trabajo comunitario, a las y los funcionarios públicos y empresarios sensibilizados que apoyaron al proyecto de manera desinteresada. A las y los actividades independientes que con su tiempo y conocimientos apoyaron también a este Centro. Y sobre todo a todas las personas que creyeron en CAVA, este camino es complejo, difícil pero satisfactorio porque durante estos 3 años nos convertimos en una familia de apoyo para quienes no lo tienen.