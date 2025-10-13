Cierra el Festival de Barrios 2025 con al Sonora Dinamita

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En el marco del 450 aniversario de Aguascalientes, más de tres mil personas se dieron cita en la Línea Verde para disfrutar del ritmo contagioso de La Sonora Dinamita, que puso el broche de oro al Festival de Barrios 2025. Esta celebración tuvo como propósito fortalecer los espacios de convivencia y expresión cultural en cada barrio, colonia y delegación de la ciudad.

Entre aplausos, baile y ambiente festivo, familias enteras disfrutaron de una noche inolvidable con temas emblemáticos como Escándalo, Qué bello, Mi cucú y Oye, interpretados por una de las agrupaciones más queridas de la cumbia latinoamericana.

“El Festival de Barrios representa la esencia del Festival de la Ciudad: alegría, unión y celebración compartida. Agradecemos al público que llenó cada sede y que fue parte de esta gran celebra”, expresó Iván Sánchez Nájera, director del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC).

Durante tres fines de semana, el Festival de Barrios ofreció espectáculos gratuitos con artistas como Grupo Espanto, Cumbia Satélite y La Sonora Dinamita, reafirmando el compromiso del Municipio de Aguascalientes con una cultura viva, accesible y cercana a la gente.

Los festejos del Festival Cultural de la Ciudad 2025 continúan a lo largo de octubre con presentaciones de danza, teatro, música, cine y literatura, dentro de los 13 festivales que integran el Festival de Festivales por el 450 aniversario de la Ciudad de Aguascalientes, con entrada libre en todos sus eventos.

Consulta la programación general en el sitio https://imac.gob.mx/450aniversario/