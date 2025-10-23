Cierra Conjunto Primavera celebración del 450 Aniversario de la Ciudad de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La celebración del 450 Aniversario de la Ciudad de Aguascalientes cerró con broche de oro con la presentación estelar del Conjunto Primavera. En el escenario principal del Festival Cultural de la Ciudad 2025, más de 15 mil personas se dieron cita para cantar y bailar en una noche inolvidable que combinó la emoción de la música norteña y la cumbia.

La agrupación liderada por Tony Meléndez subió al escenario para ofrecer un concierto emotivo que se convirtió en el broche de oro de la programación musical estelar del Festival, reafirmando la conexión profunda de la música regional mexicana con el público hidrocálido.

Con este gran espectáculo se dio cierre al escenario principal, un espacio que durante días reunió a personas de todas las edades para celebrar con orgullo nuestra historia y tradiciones. A través de la cultura, el Municipio de Aguascalientes reafirma su compromiso de brindar eventos que fortalezcan el sentido de identidad y unión familiar, haciendo de esta fiesta del 450 Aniversario un homenaje vivo a nuestra ciudad.

El Festival Cultural continuará con eventos gratuitos hasta el 31 de octubre, con una gran variedad de actividades para celebrar el 450 aniversario de la fundación de la ciudad.