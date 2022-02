Científicos señalan los virus podrían desencadenar la próxima pandemia

Redacción

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es el patógeno más reciente en “extenderse” de los animales a las personas, pero cientos de miles de otros virus que acechan en los animales podrían representar una amenaza similar. Ahora, una nueva herramienta en línea clasifica los virus según su potencial para saltar de animales a personas y causar pandemias.

La herramienta, llamada SpillOver , básicamente crea una “lista de vigilancia” de virus animales recién descubiertos que representan la mayor amenaza para la salud humana. Los investigadores esperan que su herramienta de acceso abierto pueda ser utilizada por otros científicos, legisladores y funcionarios de salud pública para priorizar los virus para estudios adicionales, vigilancia y actividades de reducción de riesgos, como posiblemente desarrollar vacunas o terapias antes de que una enfermedad se propague.

La doctora Zoë Grange, investigadora postdoctoral en ecología de enfermedades en el Davis One Health Institute de la Universidad de California, quien dirigió el desarrollo de SpillOver, explicó en un comunicado:

El SARS-CoV-2 es solo un ejemplo de muchos miles de virus que tienen el potencial de extenderse de animales a humanos. Necesitamos no solo identificar, sino también priorizar, las amenazas virales con el mayor riesgo de propagación antes de que ocurra otra pandemia devastadora.

RIESGO DE DESBORDAMIENTO

Se sabe que unos 250 virus son “zoonóticos”, lo que significa que ya se han propagado de los animales a las personas, y se estima que más de 500.000 virus tienen potencial de propagación, escribieron los investigadores en un artículo sobre la herramienta SpillOver, recientemente publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Pero no es probable que cada virus pase de los animales a las personas. De modo que los investigadores crearon una puntuación “similar a un crédito” para los virus como una forma de evaluar y comparar sus riesgos.

Para obtener el puntaje, la herramienta considera 32 factores de riesgo asociados con el virus y su anfitrión, como cuántas especies animales infecta el virus y con qué frecuencia los humanos interactúan con animales salvajes en las áreas donde se ha detectado el virus.

Luego, los investigadores utilizaron la herramienta para clasificar 887 virus de vida silvestre en función de su riesgo de propagación. (La mayoría de los virus incluidos en las clasificaciones se han descubierto recientemente, pero ya se sabe que algunos son zoonóticos).

Los 12 virus principales de la lista eran patógenos zoonóticos conocidos, con el virus de Lassa en el primer lugar, el SARS-CoV-2 en segundo y el virus del Ébola en tercer lugar. El principal hospedador animal del virus Lassa son las ratas y se cree que el principal hospedador del virus del Ébola son los murciélagos. Se desconoce el principal hospedador animal del SARS-CoV-2, pero se ha descubierto que el virus infecta a visones, leones y tigres.

Los autores dijeron que esperaban este resultado (las zoonosis conocidas en la parte superior) y lo usaron para validar la herramienta.

Pero dada su actual amenaza de gran alcance para la salud humana, ¿por qué el SARS-CoV-2 no ocupó el primer lugar? Los investigadores dijeron que su herramienta clasifica el potencial de futuros eventos indirectos. Aún se desconoce alguna información importante sobre el SARS-CoV-2, como la cantidad de especies hospedadoras que infecta, y podría ocupar el primer lugar a medida que los investigadores aprendan más al respecto.

Entre los virus que aún no son zoonóticos, el virus de mayor rango fue el coronavirus 229E (cepa de murciélago), que pertenece a la misma familia viral que el SARS-CoV-2 e infecta a los murciélagos en África, según información de SpillOver. Otro virus de alto rango es el coronavirus PREDICT CoV-35, que también pertenece a la familia de los coronavirus e infecta a los murciélagos en África y el sudeste asiático.

Los autores señalaron que SpillOver es una plataforma de crowdsourcing que permite a otros investigadores contribuir con datos sobre virus ya incluidos en la lista o agregar virus a la lista, y la clasificación puede cambiar a medida que se agregan nuevos datos.

La coautora del estudio, Jonna Mazet, profesora en la Escuela de Medicina Veterinaria de UC Davis, señaló en el comunicado: