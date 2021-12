Científicos buscan vacuna universal contra el Covid-19 y sus variantes

Redacción

Los nuevos coronavirus continuarán infectando murciélagos y otros reservorios animales y podrían emerger como amenazas pandémicas para los humanos. Para contrarrestar futuros brotes de coronavirus, la comunidad científica y médica debe centrarse en tres objetivos, concluye un nuevo estudio desarrollado por científicos del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), y publicado en la revista The New England Journal of Medicine. Son estos:

Caracterizar la gama de diversidad genética del coronavirus en múltiples especies animales

Comprender mejor la patogenia de la enfermedad por coronavirus en modelos animales de laboratorio y personas

Aplicar este conocimiento al desarrollo de vacunas contra el coronavirus de larga duración y protección amplia.

Los investigadores Anthony S. Fauci y Jeffery K. Taubenberger, del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), piden un esfuerzo de colaboración internacional para obtener muestras extensivas de coronavirus de murciélagos, así como de animales salvajes y de granja, para ayudar a comprender el “universo” completo de coronavirus existentes y emergentes.

Y es que, a pesar de la disponibilidad de vacunas COVID-19 seguras y efectivas, se desconoce si es posible conseguir la inmunidad permanente en los humanos.

Los autores describen las características de una vacuna universal ideal contra el coronavirus que proporcionaría protección duradera contra la mayoría o todos los coronavirus para personas de todas las edades y comunidades en general. Para ello, debemos saber qué vacunas provocan mejores respuestas rápidas (anticuerpos, por ejemplo) y respuestas inmunes duraderas de “memoria” que podrían defenderse de los coronavirus emergentes.

Con información de Muy Interesante