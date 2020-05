Ciclo escolar en Aguascalientes no está concluido:MOS

Redacción



Aguascalientes, Ags.-En el marco de Día del Maestro, el gobernador panista Martín Orozco Sandoval, dijo que no van a tirar la toalla como otros estados, por lo que en Aguascalientes no está concluido el presente ciclo escolar.



“No vamos a aventar la toalla; algunos otros estados se fueron por la fácil y dijeron que ya se acabó el ciclo escolar y ahí muere, ahí nos vemos, aquí no ehh”, expresó el mandatario a un grupo de profesores a los que entregó reconocimientos.



Al indicar que Aguascalientes cuenta con el mejor magisterio de país, recalcó que tras la pandemia por el Covid-19 ya no se volverá a las rutinas normales, por lo que los mentores tendrán que innovar tener creatividad en las clases.



Refirió esta consciente que para este ciclonescolar muchos niños ya no volverán a las aulas, sin embargo el reto para los profesores es el de evitar que estos menores se rezaguen en materia de conocimientos.



Finalmente, expuso que ya se está trabajando en el próximo ciclo escolar en agosto, sin dar por cerrado el presente.