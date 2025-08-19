CIBanco demanda al Tesoro de EE.UU

Redacción

El 17 de agosto de 2025, CIBanco interpuso una demanda en la Corte Federal del Distrito de Columbia contra el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y la directora de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), Andrea Gacki, en un intento por frenar su desconexión del sistema financiero estadounidense.

La acción legal busca impedir la entrada en vigor de una orden que, según la institución mexicana, amenaza con bloquear más de 40 mil millones de dólares en fideicomisos para beneficiarios estadounidenses, congelar operaciones transfronterizas y deteriorar las relaciones financieras entre ambos países.

El expediente 1:25-cv-02705 se abrió tras sanciones inéditas amparadas en la nueva legislación antidrogas de Washington, la “FEND Off Fentanyl Act”, que permite designar a entidades como “preocupaciones principales de lavado de dinero”. FinCEN utilizó esta facultad para prohibir, a partir del 4 de septiembre, cualquier transmisión de fondos entre bancos estadounidenses y CIBanco, al vincularlo con operaciones ligadas al narcotráfico y al tráfico ilícito de opioides.

Alegatos de CIBanco

En su queja, el banco denuncia que se le impuso la llamada “sexta medida especial” del estatuto —la más severa— sin notificación previa, sin audiencia y sin posibilidad de aportar pruebas en su defensa. “La orden se basa en alegatos vagos y no específicos”, acusa el recurso, que señala la ausencia de nombres, cuentas y fechas verificables.

El gobierno estadounidense asocia a CIBanco con supuestas operaciones de lavado de dinero para el Cártel del Golfo, el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación, con menciones a movimientos detectados entre 2023 y 2024. La institución mexicana rechaza categóricamente estas imputaciones y sostiene que carece de información suficiente para investigarlas internamente.

Impacto financiero inmediato

Las medidas ya afectaron su red internacional: cuatro de sus cinco bancos corresponsales en EE.UU. cancelaron relaciones, mientras el último anunció su salida el 21 de agosto con un saldo de casi 100 millones de dólares. Además, Visa rescindió contratos el 30 de junio, dejando inhabilitadas más de 150 mil tarjetas prepago y bloqueando 70 mil tarjetas de débito fuera de México.

La demanda advierte que los flujos rutinarios entre CIBanco y el sistema estadounidense equivalen a 1,300 operaciones diarias por 800 millones de dólares. También estarían en riesgo 38 millones de dólares en cuentas fiduciarias que dependen de operaciones en EE.UU.

Una batalla con implicaciones binacionales

El banco sostiene que FinCEN debió aplicar alternativas regulatorias menos extremas, como restringir corredores específicos o exceptuar las operaciones fiduciarias. Por ello, exige la suspensión provisional y definitiva de la orden, la anulación de la normativa aplicada y el reembolso de honorarios legales.

La Corte deberá determinar si la desconexión queda congelada mientras se resuelve el fondo del litigio. Observadores señalan que este caso no sólo marcará el futuro de CIBanco, sino que podría convertirse en un precedente clave sobre la aplicación extraterritorial de la ley FEND Off Fentanyl y el alcance de las sanciones financieras de Washington.