‘Chuponcito’ se defiende de acusación de acoso sexual de su ex pareja

Ciudad de México.-Famoso cómico se defiende de ataques.

Hace unos días Bárbara Estrada, ex pareja de Chuponcito lo denunció por extorsión, ya que aseguró que el comediante la ha amenazado con publicar fotos íntimas sino le envía videos teniendo relaciones sexuales con su actual pareja. Ante la polémica, Alberto Flores, verdadero nombre del payaso, salió a defenderse.

Al final de una transmisión en vivo en YouTube, Chuponcito decidió sincerarse con sus seguidores y frente a un espejo se quitó el maquillaje y la peluca, para así dejar al descubierto el rostro de Alberto Flores, hombre que da vida al payaso. En ese momento el comediante decidió hablar sobre las acusaciones de acoso en su contra por parte de su ex pareja, así como de su ex mánager, Carla Oaxaca.

“Quiero agradecer a toda la gente por su apoyo, su cariño, y también a los que tristemente juzgan sin saber, juzgan sin conocer aquí, pero pues son pocos y pues no pasa nada (…), no importa por qué insultar cuando no me conocen, o no conocen a Alberto Flores. Hoy por situaciones que han estado atacando a Chuponcito pues creo que no se vale (…), hoy es un día, para mí, para Alberto y para la familia, triste”, declaró.

El comediante aseguró que se han hecho acusaciones en su contra que a su parecer no son correctas.

“Creo que se está alzando un juicio fuera de las autoridades. Yo no sé de leyes, pero al parecer no está bien. Me muestro ante ustedes porque es el momento, quiero que vean a la persona que da vida a Chuponcito”.

Chuponcito no quiso dar los nombres de las mujeres que lo han denunciado por acoso sexual y extorsión, pero mencionó que espera que Dios las perdone.

“No puedo tocar nombres de esas personas, ni sus imágenes porque sería dañar a familias, amigos, y eso no quiero. Yo no soy nadie para perdonar, que las perdone Dios, yo solamente quiero estar tranquilo”.

Finalmente, Alberto Flores, quien estuvo al borde del llanto, pidió a las personas no molestar a su familia, ya que asegura han sido amenazados tras darse a conocer las acusaciones en su contra.