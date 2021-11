Christian Nodal sorprendido por fanático que se tatuó como él

Redacción

Ciudad de México.-El cantante mexicano, Christian Nodal, se ha ganado el corazón del público con una corta, pero prolífica carrera en el género del regional mexicano. Esta vez, durante su gira por los Estados Unidos, el cantante de Botella tras botella fue sorprendido por un fanático que se tatuó en su honor. Asimismo, en la noche del concierto que se celebró en Orlando, Florida, fue testigo de una pedida de mano.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la mamá de Christian, Cristy Nodal, compartió un video del momento en que el cantante se encontró con un fantático que le enseñó los tatuajes que se hizo, idénticos a los de él: "¡Tiene mis tatuajes!", expresó Nodal con sorpresa, según se escucha en el video.

Posteriormente, el fanático felicitó al cantante por un “espectacular concierto” y le pidió una fotografía, aunque le solicitó que la tomara, pues estaba muy nervioso como para hacerlo por sí mismo. Fotografía cedida por JG Music que muestra al cantante Christian Nodal, mientras posa en Ciudad de México. EFE/JG Music/ SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Respecto a lo que aconteció en el concierto llevado a cabo en Florida, Estados Unidos, esta vez el cantante fue testigo de una pedida de mano. Y es que uno de sus seguidores se subió al escenario para proponerle matrimonio a su pareja.

Según se ve en algunos videos del concierto difundidos en redes sociales, uno de los fanáticos de Nodal subió al escenario y entonó una canción. Posteriormente, su pareja apareció con él y, de un momento al otro, el sujeto se agachó para hacerle la romántica propuesta. Por su parte, Christian Nodal reaccionó con suma felicidad.

Por otra parte, los tatuajes de Christian Nodal, recientemente han causado mucho revuelo. Más allá de los homenajes por parte de los fanáticos, el cantante de Adiós, amor recibió fuertes críticas por los tatuajes que se realizó en el rosto. Sin embargo, quien lo defendió fue su madre, pues mandó un contundente mensaje. FOTO: Instagram/@cristy_nodal

A través de Instagram, la mamá del cantante compartió un mensaje que le enviaron en la misma red social, en donde un internauta la cuestiona sobre las razones del porqué no ha hablado con Christian acerca de los tatuajes que tiene y también culpa a Belinda por las decisiones que ha tomado el sonorense últimamente.

“¿Qué le pasa a su hijo?, con tatuaje en la cara, hable con él, eso no está bien, me refiero que por ser artista ese no se le ve bien en el cuerpo, como se ve menos está bien, pero ya en la cara. Desde que está con Belinda es otro y no es para bien, ¡qué lástima!, hable con él, todo lo que sube baja, no siempre se está en la cima”, se lee en parte del mensaje que le enviaron a la influencer.

Ella decidió contestarle agradeciendo su interés por el bienestar del intérprete de Botella tras botella, pero sin dejar de lado que, más que un consejo, se trata de una crítica por parte de una seguidora. (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Cristy externó que para ella algunos de los cambios que ha tenido su hijo no son de su agrado, pero ella, como madre, siente la responsabilidad de no criticarlo, sino más bien de apoyarlo en lo que él quiera hacer con su cuerpo y las decisiones que tome para sí mismo.

En cuanto a lo dicho sobre Belinda, también defendió a su nuera: “¡Ella es bellísima! ¡De alma y corazón! Y sólo lo apoya, si eres tradicional, mujer mexicana entenderás. Y si no, adelante con tus personas próximas a seguir. Nuestra familia no cambia, con o sin, son nuestros más auténticos amores y lo mejor es que nos respetamos y nos amamos tal cual somos, nada es culpa de nadie, somos inteligentes y de gustos estrafalarios”, defendió a la intérprete de Luz sin gravedad.

Con información de Infobae